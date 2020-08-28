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Ordu’da hafif ticari araç ağaca çarptı: 4 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 28.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Ordu karayolu Kurtuluş Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Kurtuluş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Arslan’ın kullandığı 34 NV 4657 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak yan yattı. Kazada, Nesibe Özdemir, Selin Tiryaki, Fatma Arslan ve Zekiye Tiryaki yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri yaralıları Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle yaklaşık 40 dakika trafik tek şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Altinordu
İbnisina Eczanesi
Altinordu
Karamanoğlu Eczanesi
Altinordu
Bayşu Eczanesi (Gece Yarısına Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Ulvi Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Öztekin Eczanesi
Golkoy
Cömert Eczanesi
Kabatas
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