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Ordu'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

06.07.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kerim Uslu yönetimindeki 52 DV 029 plakalı hafif ticari araç, Cevizdere Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde refüje çarparak devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile Burak Ocak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Ocak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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