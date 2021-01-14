Ordu’da ‘halk günü’

Ordu Vali Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği ‘halk günü’ toplantısını gerçekleştirdi.

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan “halk günü”nde, Vali Tuncay Sonel vatandaşların tek tek sorun, şikayet ve taleplerini dinledi.

Vatandaşlar tarafından kendisine iletilen konuları not alan Vali Sonel, ilgili kurum müdürlerine talimat vererek, iletilen sorun, şikayet ve taleplere çözüm bulunmasını istedi. Vali Tuncay Sonel, toplantıya aileleri ile birlikte gelen çocuklara da çeşitli hediyeler vererek, vatandaşlar tarafından kendisine iletilen talepleri yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

“Halk günü toplantılarımıza devam ediyor. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz” diyen Vali Tuncay Sonel, ”Bana sosyal medyadan yazan vatandaşlarımız da olmuştu. Bugünkü halk günü toplantımızda onların da sorun ve şikayetlerini dinledik. Onlarla yüz yüze görüşelim istedik. Valiliğimizin kapısı tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Vatandaşlarımız bizlere ne zaman isterlerse anında ulaşabilirler. Toplantıda bulunan tüm vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye ve çözmeye gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi tedbirlerine ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen “Halk Günü” toplantısına 55 vatandaşın katıldığını belirten Vali Sonel, “Özelikle bu pandemi döneminde vatandaşlarımızın randevu taleplerini yerine getirerek ilettikleri sorunlara anında çözüm bularak katkı sağlıyoruz” dedi.

Toplantıya katılan vatandaşlar, sorunlarının dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ettiler.

