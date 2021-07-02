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Ordu'da hastaneye giderken kaza yapan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

02.07.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da hastaneye giderken kaza yapan minibüs sürücüsü hayatını kaybetti

Ordu'nun İkizce ilçesinde fındık bahçesine giren minibüsün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hasan Midilli (46) yönetimindeki 52 LG 551 plakalı minibüs, Kocaman mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine girdi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Fatma Midilli, Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hasan Midilli, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İkizce ilçesi Diyek Mahallesi'nin muhtarı olan Midilli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle Ünye ilçesindeki hastaneye muayene olmaya gittiği, aracı kullanırken kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi.

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