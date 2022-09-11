Ordu'da hayatını kaybeden hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Ordu'da hayatını kaybeden 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi için görev yaptığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören yapıldı.

Ordu Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan iki çocuk annesi Çelebi'nin cenazesi hastane önüne getirildi.

Burada Çelebi'nin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra hemşire için helallik alındı. Yasemin Çelebi'nin cenazesi, ardından toprağa verilmek üzerine Altınordu ilçesine bağlı Dikenci Mahallesi'ne götürüldü.

Hastane bahçesinde düzenlenen törene AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, hastane başhakemi Doç. Dr. Hakan Timur ile meslektaşları katıldı.

Çelebi, dün çalıştığı hastanede görevi başında rahatsızlanmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz