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Ordu'da hayatını kaybeden hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

11.09.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da hayatını kaybeden hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Ordu'da hayatını kaybeden 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi için görev yaptığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören yapıldı.

Ordu Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan iki çocuk annesi Çelebi'nin cenazesi hastane önüne getirildi.

Burada Çelebi'nin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Daha sonra hemşire için helallik alındı. Yasemin Çelebi'nin cenazesi, ardından toprağa verilmek üzerine Altınordu ilçesine bağlı Dikenci Mahallesi'ne götürüldü.

Hastane bahçesinde düzenlenen törene AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, hastane başhakemi Doç. Dr. Hakan Timur ile meslektaşları katıldı.

Çelebi, dün çalıştığı hastanede görevi başında rahatsızlanmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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