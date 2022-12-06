Ordu’da helikopter ile trafik denetimi

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ordu-Giresun devlet sahil karayolu ve Altınordu-Ulubey karayolu üzerinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Yapılan denetimlerde sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, uygunsuz şerit kullanan, tehlikeli şerit değiştiren, hatalı sollama ve yakın takip yapan, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park eden araç sürücüleri kontrol noktalarında görevli trafik jandarması timleri ve trafik polisi ekiplerine bildirildi.

Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere, hız kurallarına uyulması, emniyet kemeri takılmasının önemi, seyir halinde cep telefonu kullanmanın sakıncaları ile genel trafik kuralları hakkında gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik helikopter ve dron ile havadan yapılan trafik denetimlerine önümüzdeki dönemde de devam edileceği belirtildi.



