Ordu'da hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

Ordu'da, 42 yaşındaki hemşire, görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Yasemin Çelebi, sabah saatlerinde tuvalete gitti.

Bir süre sonra tuvaletten cep telefonu alarm sesi duyan personel, buraya yöneldi. Sağlık personeli, burada hareketsiz halde buldukları Çelebi'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Gece nöbetçi olduğu bildirilen iki çocuk annesi Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çelebi'nin cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Ordu Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz