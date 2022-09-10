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Ordu'da hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

10.09.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen hemşirenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Ordu'da hemşire görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

Ordu'da, 42 yaşındaki hemşire, görev yaptığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Yasemin Çelebi, sabah saatlerinde tuvalete gitti.

Bir süre sonra tuvaletten cep telefonu alarm sesi duyan personel, buraya yöneldi. Sağlık personeli, burada hareketsiz halde buldukları Çelebi'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Gece nöbetçi olduğu bildirilen iki çocuk annesi Çelebi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Çelebi'nin cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Ordu Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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