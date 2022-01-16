Ordu'da hemşire otel odasında ölü bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, kentteki bir hastanede görevli hemşire E.Y (42), dün Fatsa ilçesinde bir otelde kaldı.

E.Y'nin otel odasından çıkmaması ve kendisinden haber alınamaması üzerine otel görevlileri durumu polise bildirdi.

Otele gelip odaya giren polis, E.Y'nin yatakta hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, E.Y'nin öldüğü belirlendi.

Yatağının üzerinde enjektör ve polislerce uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu. E.Y'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

