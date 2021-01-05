Ordu’da her ilçeye ayrı meyve

Ordu’da, gelir getirici ürün çeşitliliğinin artırılması ve âtıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. “İsmiyle Özdeşleşen Mahallelerde Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” projesi kapsamında, Altınordu, Gülyalı, Çatalpınar, Ünye ve Ulubey ilçelerinde yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Ordu’da ilçe ve mahalleler isimleriyle özgü fidanlarla buluşturuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla başlayan projede ilk olarak Kestane Mahallesi´ne kestane fidanları, Kirazlimanı Mahallesi´ne kiraz fidanları, Gülyalı ilçesine ise gül fidanı dikildi.

Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi sonrası, projeyi il geneline yaymak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde adıyla özdeşleşen mahalleri tespit etti.

Cevizlik’e ceviz, Elmaköy’e elma, Töngezdüzüne töngel

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve ilçe belediyeleri iş birliğinde, “İsmiyle Özdeşleşen Mahallelerde Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında mahallelere özgü meyve fidanları seçildi.

Proje kapsamında Ünye ilçesi Cevizdere mahallesi, Ulubey ilçesi Cevizlik mahallesi, Çatalpınar ilçesi Elmaköy mahallesi ve Perşembe ilçesi Töngeldüzü mahallesinde toplamda 850 adet meyve fidanı toprakla buluşturuldu.