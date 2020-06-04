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Ordu'da heyelanların meydana geldiği mahallede çalışma başlatıldı

ORDU HABERLERİ  | 04.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

Ordu'da heyelanların meydana geldiği mahallede çalışma başlatıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yıldır aralıklarla heyelanların meydana geldiği mahallede çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Topluca Mahallesi'nin son 20 yıldır aralıklarla yaşanan heyelanlar nedeniyle kaydığı belirtildi.

Mahallede bugüne kadar 3 binanın yıkıldığı, 30 dönüm fındık bahçesinin zarar gördüğü, 9 binada ise risk tespit edildiği kaydedilen açıklamada, caminin de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, arazilerde yarıklar oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, 13 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunun heyelan nedeniyle çökmesi sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla bölgede çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu'nun heyelan bölgesine gittiği belirtilen açıklamada, heyetin burada incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Alp, 2000 yılında heyelan bölgesi ilan edilen Topluca Mahallesi'nde kapsamlı çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Alp, "Burada incelemeler yaparak, mahalle sakinlerimizin de taleplerini dinledik. Ekiplerimiz mahallede ilk olarak zemin etüt ve sondaj çalışmalarına başlayacak. Yer altı sularının belirlenmesi ve önlem alınması çok önemli. Hızlı bir şekilde 20 yıldır belirli aralıklarla devam eden soruna müdahale etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden gönüllerinin rahat olmasını isteyen Alp, en kısa sürede yaraları saracaklarını belirtti.

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