Ordu'da heyelanların meydana geldiği mahallede çalışma başlatıldı

Mahallede bugüne kadar 3 binanın yıkıldığı, 30 dönüm fındık bahçesinin zarar gördüğü, 9 binada ise risk tespit edildiği kaydedilen açıklamada, caminin de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, arazilerde yarıklar oluştuğu bildirildi.

Alp, "Burada incelemeler yaparak, mahalle sakinlerimizin de taleplerini dinledik. Ekiplerimiz mahallede ilk olarak zemin etüt ve sondaj çalışmalarına başlayacak. Yer altı sularının belirlenmesi ve önlem alınması çok önemli. Hızlı bir şekilde 20 yıldır belirli aralıklarla devam eden soruna müdahale etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden gönüllerinin rahat olmasını isteyen Alp, en kısa sürede yaraları saracaklarını belirtti.

