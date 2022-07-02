YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da ıhlamur ağacından düşen kişi öldü

Ordu'da ıhlamur ağacından düşen kişi öldü

02.07.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da ıhlamur ağacından düşen kişi öldü

Ordu'nun Kumru ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bahçesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan Hakkı Asma (66) dengesini kaybederek düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk babası Asma hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS sınavından tam puan alan öğrenciler, başarılarını düzenli çalışmaya bağlıyorLGS sınavından tam puan alan öğrenciler, başarılarını düzenli çalışmaya bağlıyor
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyorMüküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor
Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının cesedinin valizle taşındığı ortaya çıktıKayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının cesedinin valizle taşındığı ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:54
Sabah
04:54
Öğle
12:38
İkindi
16:37
Akşam
20:12
Yatsı
22:01
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Bir meyve ancak bu kadar yanlış tüketilir!

Bir meyve ancak bu kadar yanlış tüketilir!

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Neye uğradığını şaşırdı! Bir anda göğsünü elleyip öpmeye başladı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.