Ordu'da ıhlamur ağacından düşen kişi öldü

Ordu'nun Kumru ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki bahçesinde ıhlamur toplamak için ağaca çıkan Hakkı Asma (66) dengesini kaybederek düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan 3 çocuk babası Asma hayatını kaybetti.



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