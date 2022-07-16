YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı

Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı

16.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da iki doktor ilçe halkına hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle açığa alındı

Ordu'da, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle açığa alınan iki doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Gürgentepe Devlet Hastanesinde görevli pratisyen hekim U.G, sosyal medya hesabından ilçe halkına yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulundu. Gölköy Devlet Hastanesinde görev yapan pratisyen hekim S.Ö. de bu paylaşımın altına hakaret niteliğinde yorum yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünün paylaşımlardan haberdar olması üzerine iki doktor hakkında Ordu Valiliğine yazı gönderildi.

Valilik kararı ile açığa alınan doktorlar hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sağlık Bakanlığından da müfettiş talep edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'deki 6 ilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladıKaradeniz'deki 6 ilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğuTekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandıSamsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:10
Sabah
05:03
Öğle
12:40
İkindi
16:38
Akşam
20:06
Yatsı
21:51
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.