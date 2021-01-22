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Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

22.01.2021 22:31 | Son Güncelleme:
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AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı ile 2 yönetim kurulu üyesi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Buğra Yıldız yönetimindeki 06 BAU 095 plakalı otomobil, Eskipazar Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Yıldız'ın kullandığı araçtaki AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Turan ve Demet Canlı yaralandı.

Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik kazası geçiren İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Turan ile Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeleri Demet Canlı ve Buğra Yıldız'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sağlık durumlarının iyi olması bizleri sevindirmiştir." ifadesini kullandı.

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