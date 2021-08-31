YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

31.08.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye-Çaybaşı kara yolunun Killik Mahallesi mevkisinde, Ferdi Topaloğlu yönetimindeki 52 FL 917 plakalı otomobil ile Maviye Koç Özkaya'nın kullandığı 34 RE 3728 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen Özkaya'nın kullandığı araç devrildi.

Kazada, sürücü Özkaya ile fındık toplamaya gittikleri öğrenilen diğer otomobildeki Sibel Tonkal, Serpil, Fatma, Hasan ve Seyhan Sekmen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından söz konusu yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
Çarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldüÇarpıcı iddia: BioNTech aşısı olan kadın öldü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüBüyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:17
Sabah
05:47
Öğle
12:34
İkindi
16:15
Akşam
19:11
Yatsı
20:35

Ordu Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Arslan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Eser Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Güler Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Karamustafa Eczanesi (24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Yıldız Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Gerçeker Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Sağlık Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Başakşehir-Kayserispor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Kocaelispor-Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.