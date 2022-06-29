YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

29.06.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişiden 2'si tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yüzü maskeli girdikleri iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kökenli Mahallesi'nde, camını ve güvenlik kameralarını kırarak girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan maskeli 3 kişinin tespiti için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından özel bir ekip görevlendirildi.

Yapılan incelemede, hırsızlık şüphelilerinin H.K, M.Ş. ve U.G. olduğu belirlendi.

Adreslerinde yakalanan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.K. ve M.Ş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, U.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu'da trafik kazasında 4 kişi yaralandıOrdu'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Giresun'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybettiGiresun'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti
Trabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldıTrabzonspor'un şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldı
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
02:52
Sabah
04:52
Öğle
12:37
İkindi
16:37
Akşam
20:12
Yatsı
22:02
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tartışma yaratacak sözler: Türkiye’de kimsenin başı kalmaz

Tartışma yaratacak sözler: Türkiye’de kimsenin başı kalmaz

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.