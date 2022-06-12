Ordu'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde Kenan İ'ye ait iş yerine, seyir halinde olan bir otomobilden ateş açıldı. Olay sırasında iş yerinde olan Kenan İ. de tabancasıyla karşılık verdi.

Saldırıda iş yerindeki Kenan İ'nin arkadaşı Hakan E. ayağından yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldığı bölgede inceleme yaptı.

Ekipler, olay sonrası kaçan şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

