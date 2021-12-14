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Ordu'da iş yerinin deposunda 7 milyon 900 boş makaron ele geçirildi

14.12.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da iş yerinin deposunda 7 milyon 900 boş makaron ele geçirildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinde 7 milyon 900 boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde arama gerçekleştirdi.

Aramada, iş yerinin deposunda, 7 milyon 900 bandrolsüz boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ordu'da iş yerinin deposunda 7 milyon 900 boş makaron ele geçirildi

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