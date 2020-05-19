YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı

Ordu’da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı

ORDU HABERLERİ  | 19.05.2020 19:57 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde jandarma aracının yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 askeri personel yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Sefaköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde jandarma aracının yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 2 askeri personel yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Sefaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askeri personel B.E. idaresindeki 52 JAA 083 plakalı jandarma aracı, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan diğer askeri personel F. Ş. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Ordu’da jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Ordu Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:11
Sabah
05:00
Öğle
12:30
İkindi
16:26
Akşam
19:50
Yatsı
21:31

Ordu Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Fatih Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Nilüfer Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Nur Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Acar Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Defne Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Hastaneler Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Pınar Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ordu’da 4 torbacı tutuklandı

Ordu’da 4 torbacı tutuklandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ordu’da patpat kazası: 1 ölü

Ordu’da patpat kazası: 1 ölü

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.