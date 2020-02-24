Ordu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çitlice Mahallesi'nde yaklaşık 300 metre uzunluğundaki haberleşme kablosunun çalınması üzerine Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 çalıntı araç plakası, 2 direk tırmanma aparatı, 1 demir kesme makası, 2 eldiven ve yakılmış kablo artıkları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.