YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ORDU HABERLERİ  | 24.02.2020 23:02 | Son Güncelleme

Ordu'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çitlice Mahallesi'nde yaklaşık 300 metre uzunluğundaki haberleşme kablosunun çalınması üzerine Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 1 çalıntı araç plakası, 2 direk tırmanma aparatı, 1 demir kesme makası, 2 eldiven ve yakılmış kablo artıkları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı! İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
kablo hırsızlığı Ordu Tutuklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Alacak-verecek tartışmasında kan aktı: 3 yaralı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Manisa’da GAMER Toplantısı yapıldı

Manisa’da GAMER Toplantısı yapıldı

Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı

Gaziantep Havalimanı Baş Müdürü Alaattin Kırcı görevinden alındı

Ordu Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
05:39
Sabah
07:03
Öğle
12:47
İkindi
15:49
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Ordu Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

Sağlık Eczanesi
Altinordu
Subaşı Eczanesi
Altinordu
Ulus Eczanesi
Altinordu
Nokta Eczanesi
Fatsa
Seçkin Eczanesi
Fatsa
Tepe Eczanesi
Unye
Tiyaloğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Ordu'da iki katlı tarihi bina yandı

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.