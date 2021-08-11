Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık hasadı için gelen Belkize Çelik (17), Kösebucağı Mahallesi'nde kaldığı çadırda elektik akımına kapıldı.

Çelik, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz