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Ordu’da kar kalınlığı 20 cm

ORDU HABERLERİ  | 17.03.2020 13:33 | Son Güncelleme

Ordu’nun iç kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşım, enerji ve haberleşme hizmetlerinde aksamalara neden oldu.Bazı ilçelerde 40 santimetreyi bulan ve ortalaması 20 santimetre civarındaki kar yağışı nedeniyle il genelindeki 773 mahalle yolunun 155’i ulaşıma kapandı.

Ordu’da kar kalınlığı 20 cm

Ordu’nun iç kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşım, enerji ve haberleşme hizmetlerinde aksamalara neden oldu.
Bazı ilçelerde 40 santimetreyi bulan ve ortalaması 20 santimetre civarındaki kar yağışı nedeniyle il genelindeki 773 mahalle yolunun 155’i ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan 155 mahalle yolunun 61’i sabah saatlerinde ulaşıma açılırken geri kalan 94 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarına ait 374 iş makinesi ile sürdürülüyor. Karayolları ağında bulunan yollarda ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.
Kar yağışı nedeniyle il genelinde 64 mahallede enerji kesintisi yaşanıyor. Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ilçelerinin 1’er mahallesinde ise meydana gelen arıza nedeniyle haberleşme sağlanamıyor.

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