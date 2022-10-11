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Ordu'da kaza yapan tırdan dökülen boyalar trafiği aksattı

11.10.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da kaza yapan tırdan dökülen boyalar trafiği aksattı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, boya yüklü tırdan yola saçılan malzemeler ulaşımın aksamasına neden oldu.

Ünye Çevre Yolu Killik Mahallesi mevkisinde, Sezgin İ. yönetimindeki 34 EYZ 059 plakalı boya yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyeri aşarak refüje giren tır, yaklaşık 150 metre sürüklenerek durdu. Sürücünün yara almadığı kazada, tırdaki boya kovaları yola savruldu.

Olay yerine gelen Bolaman Bölge Trafik ekipleri, yolun bir şeridini trafiğe kapattı. Yaklaşık 2 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

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