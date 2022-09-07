Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpaalan Mahallesi'nde kendi arazisinde bulunan ağacı kesmeye çalışan Ahmet Kurucan, bu sırada düşen ağacın altında kalarak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurucan, Sivas'a bağlı Suşehri İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurucan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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