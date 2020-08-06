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Ordu’da korona denetimi

ORDU HABERLERİ  | 06.08.2020 19:48 | Son Güncelleme

81 ilde eş zamanlı uygulanan Kovid-19 tedbirleri denetimi, Ordu’da da gerçekleştirildi.Mülki idare amirleri başkanlığında, sağlık, emniyet, jandarma, zabıta, tarım görevlilerinin yer aldığı denetim ekiplerince, il genelinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri, alışveriş yapabilmeleri, sosyal mekanları kullanabilmeleri amacıyla alınan Koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile sosyal mesafe kuralına, maske kullanımı zorunluluğuna ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.Yapılan geniş çaplı korona virüs tedbirleri denetimine Vali Tuncay Sonel de eşlik etti.Altınordu ilçesindeki bazı cadde ve sokak üzerinde yer alan işyerlerini, alışveriş merkezlerini, marketleri, lokantaları, kafeteryaları, pazar yerlerini kontrol eden Vali Tuncay Sonel, Kovid-19 tedbirlerine uyan işyeri sahiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti.Kovid-19 ile mücadele için alınan kararlara bir çoğunlukla uyulduğunu görmekten memnun olduğunu dile getiren Vali Sonel, kurallara uygun davranmayan az sayıdaki vatandaşı ve işyeri sahibini de ikazda bulunarak, kurallara uygun hareket etmelerini istedi.Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar yapılan en kapsamlı denetimin gerçekleştirildiğini belirten Vali Sonel, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğini hatırlattı.İçişleri Bakanlığı tarafından “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile pazarlar başta olmak üzere işyerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarının rastgele denetlendiği söyleyen Vali Sonel, halkın sağlığı için denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.

81 ilde eş zamanlı uygulanan Kovid-19 tedbirleri denetimi, Ordu’da da gerçekleştirildi.
Mülki idare amirleri başkanlığında, sağlık, emniyet, jandarma, zabıta, tarım görevlilerinin yer aldığı denetim ekiplerince, il genelinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri, alışveriş yapabilmeleri, sosyal mekanları kullanabilmeleri amacıyla alınan Koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile sosyal mesafe kuralına, maske kullanımı zorunluluğuna ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.
Yapılan geniş çaplı korona virüs tedbirleri denetimine Vali Tuncay Sonel de eşlik etti.
Altınordu ilçesindeki bazı cadde ve sokak üzerinde yer alan işyerlerini, alışveriş merkezlerini, marketleri, lokantaları, kafeteryaları, pazar yerlerini kontrol eden Vali Tuncay Sonel, Kovid-19 tedbirlerine uyan işyeri sahiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti.
Kovid-19 ile mücadele için alınan kararlara bir çoğunlukla uyulduğunu görmekten memnun olduğunu dile getiren Vali Sonel, kurallara uygun davranmayan az sayıdaki vatandaşı ve işyeri sahibini de ikazda bulunarak, kurallara uygun hareket etmelerini istedi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında bugüne kadar yapılan en kapsamlı denetimin gerçekleştirildiğini belirten Vali Sonel, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğini hatırlattı.
İçişleri Bakanlığı tarafından “Sağlık İçin Hepimiz İçin” mottosu ile pazarlar başta olmak üzere işyerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş merkezleri, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarının rastgele denetlendiği söyleyen Vali Sonel, halkın sağlığı için denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Acar Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Bahçelievler Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Uğur Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Gazi Eczanesi
Fatsa
İstanbul Eczanesi
Fatsa
Atila Ada Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Kuyumcuoğlu Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Unye
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