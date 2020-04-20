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Ordu’da korona virüse rağmen fuhuş yapan kadınlara ceza

ORDU HABERLERİ  | 20.04.2020 17:51 | Son Güncelleme

Ordu’da korona virüs salgınına rağmen son bir haftada fuhuş yapan 4 kadın ile kalabalık ortamda kumar oynayan 29 kişi ve korona virüs tedbirlerine uymayan 135 kişiye ceza kesildi.Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 13-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 4 kadına fuhuş yapmaktan, 14 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 135 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan, 29 şahsa kumar oynamaktan, 6 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa rahatsız etmekten, 1 şahsa kimlik bildirme kanununa uymamaktan olmak üzere toplam 190 şahsa Kabahatler Kanunu’na göre ceza işlemi uygulandı.

Ordu’da korona virüs salgınına rağmen son bir haftada fuhuş yapan 4 kadın ile kalabalık ortamda kumar oynayan 29 kişi ve korona virüs tedbirlerine uymayan 135 kişiye ceza kesildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 13-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 4 kadına fuhuş yapmaktan, 14 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 135 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan, 29 şahsa kumar oynamaktan, 6 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa rahatsız etmekten, 1 şahsa kimlik bildirme kanununa uymamaktan olmak üzere toplam 190 şahsa Kabahatler Kanunu’na göre ceza işlemi uygulandı. Fuhuş yapan kadınlarla birlikte olan erkeklerde karantinaya alındı.
Aynı denetimlerde değişik suçlardan aranması olan 12 şahıs yakalanırken 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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