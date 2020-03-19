Ordu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor

Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, koronavirüsle mücadele etmek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, vatandaşların yoğun kullandığı toplu taşıma araçları ve saatlerinde değişiklik yapıldığı bildirilen açıklamada, 57 numaralı TOKİ-Üniversite hattının ise iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "58/A TOKİ-Devlet Hastanesi hattının TOKİ'den kalkış saati 07.30, Devlet Hastanesi'nden ise 17.00 olarak düzenlendi. 62/A Organize Sanayi-Devlet Hastanesi hattının Organize Sanayi'den kalkış saati 07.30, Devlet Hastanesi'nden ise 17.00 olarak değiştirildi. Aynı zamanda tüm hatlar seferlerini, pazar günlerindeki çalışma saatlerindeki gibi düzenleyecek." ifadeleri kullanıldı.

Tüm hatlarda son sefer saatinin 21.30 olarak değiştirildiği bildirilen açıklamada, 52 numaralı hattın son sefer saatinin ise 22.30 olarak belirlendiği ifade edildi.

- Dezenfeksiyon çalışmaları