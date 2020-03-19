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Ordu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor

ORDU HABERLERİ  | 19.03.2020 16:02 | Son Güncelleme

Toplu taşıma saatlerinde değişiklik yapan Büyükşehir Belediyesi, toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Ordu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin, koronavirüsle mücadele etmek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, vatandaşların yoğun kullandığı toplu taşıma araçları ve saatlerinde değişiklik yapıldığı bildirilen açıklamada, 57 numaralı TOKİ-Üniversite hattının ise iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "58/A TOKİ-Devlet Hastanesi hattının TOKİ'den kalkış saati 07.30, Devlet Hastanesi'nden ise 17.00 olarak düzenlendi. 62/A Organize Sanayi-Devlet Hastanesi hattının Organize Sanayi'den kalkış saati 07.30, Devlet Hastanesi'nden ise 17.00 olarak değiştirildi. Aynı zamanda tüm hatlar seferlerini, pazar günlerindeki çalışma saatlerindeki gibi düzenleyecek." ifadeleri kullanıldı.

Tüm hatlarda son sefer saatinin 21.30 olarak değiştirildiği bildirilen açıklamada, 52 numaralı hattın son sefer saatinin ise 22.30 olarak belirlendiği ifade edildi.

- Dezenfeksiyon çalışmaları

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam edildiği, halkın yoğun kullandığı toplu taşıma araçlarında da tedbirlerin artırıldığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, tedbiri üst düzeyde tutmak gerektiğine işaret etti.

Okutucu, toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon işlemlerine ağırlık vermeye çalıştıklarına dikkati çekerek, vatandaşların bu konuda içlerinin rahat olmasını diledi.

Vatandaşlardan gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını isteyen Okutucu, vatandaşların panik yapmaması ve hijyene önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, kanalizasyon hattı muayene bacaları ile yağmur suyu ızgaralarında kireç ile dezenfekte işlemi gerçekleştirdiği, hijyeni artırmak için çeşmelere sıvı sabun haznesinin de yerleştirildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs tedbirleri Ordu Büyükşehir Belediyesi

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