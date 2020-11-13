Ordu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağı denetimleri sürüyor

Polis ve zabıta görevlileri hariç 32 personelin sahada olduğunu ve bu ekiplere polis ve zabıtanın da eşlik ettiğini belirterek, "Günlük 11-12 ekip oluyoruz. Bazen 15 ekibe kadar çıkıyor. Ordu'da sigara yasağının erkenden alınması faydalı oldu. Denetimlerde gördük ki, insanlar maske takmamak için sigara içmeyi bahane olarak kullanıyordu. Bu nedenle alınan karar çok doğru oldu." diye konuştu.

Ilgın, sigara yasağına uymayanlara 900 lira idari para cezasının uygulanacağını kaydetti.

