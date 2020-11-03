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Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı

ORDU HABERLERİ  | 03.11.2020 11:04 | Son Güncelleme

Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 19 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 19 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 19 kişi hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.

Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan, denetimler sırasında farklı suçlardan aranan 45 kişiden 18'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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