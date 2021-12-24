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Ordu'da kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi

24.12.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da kural ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edildi

Ordu'da kural ihlali yapan sürücüler, polis ekiplerince drone ile belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımıyla trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kural ihlali yapan sürücüleri drone ile tespit eden polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

Denetimde sürücülerin yanı sıra yolculara da emniyet kemeri uyarısı yapıldı.

Sürücülerden Emrah Turan, gazetecilere, trafik kazalarını önleme açısından denetimlerin önemli olduğunu söyledi.

Kurallara uyulması halinde sıkıntı olmayacağını dile getiren Turan, herkesin trafikte daha dikkatli olmasını temenni etti.

Işık ihlali yapan Hüseyin Yılmaz ise arkadan gelen aracın kazaya sebebiyet vermemesi adına geçmek zorunda kaldığını savundu.

Yılmaz, sarı ile kırmızı ışık arasında geçtiğini ancak ceza kesildiğini belirterek, kazaları önlemek için denetimlerin olması gerektiğini kaydetti.

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