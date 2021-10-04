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Ordu'da kurulan yarka tesisiyle yumurta üretiminin aylık 4 milyona çıkarılması hedefleniyor

04.10.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da kurulan yarka tesisiyle yumurta üretiminin aylık 4 milyona çıkarılması hedefleniyor

Ordu'da Organik Yumurta Tavukçuluğu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında kurulan Organik Yarka Üretim Tesisi sayesinde kent genelinde yumurta üretiminin aylık 4 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği tarafından yürütülen proje kapsamında Akkuş ilçesinde 30 bin metrekare açık alan, 500 metrekarelik iki yarka yetiştirme kümesi ve iki katlı idari binanın yer aldığı Organik Yarka Üretim Tesisi kuruldu.

Tesiste yıllık 100 bin yarka yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Organik Yumurta Tavukçuluğunun Geliştirilmesi Projesi kapsamında 16 bin yarka alınarak birliğe teslim edilmiş ve Akkuş'taki tesislerde yetiştirilmeye başlanmıştı. Proje kapsamında alımı yapılan 10 bin civcivin finansmanı Büyükşehir Belediyemiz kaynaklarından karşılanırken, 6 bin civciv de Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliğince alındı." dedi.

Proje ile organik yumurta tavukçuluğunun desteklenmesinin hedeflendiğini aktaran Ultav, şöyle konuştu:

"Civcivler, birlik tarafından 100 günlük yaşa kadar yine birlik bünyesinde faaliyet gösteren yem fabrikasında üretilen organik yemlerle ve organik şartlarda yetiştirilip yarka haline getirildi. Kurumlar arası iş birliği ile yapılan bu üretim organizasyonu ile birlik vasıtasıyla ilimiz üreticilerine piyasa değerinden daha ucuz fiyata organik yarka satılacak ve organik yumurta tavukçuluğu desteklenecektir. Ayrıca birlik, ilimiz üreticileri dışında ihtiyaç fazlası yarkaları il dışına da satarak, gelirlerini artıracak ve birliğin, dolayısıyla üreticilerimizin güçlenmesini sağlayacaktır."

Tesisteki yarka üretimin yıllık 100 bine çıkması için çalışmaların sürdüğünü belirten Ultav, "Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği hali hazırda aylık 2 milyon adet yumurta satışı yapıyor. Bu projeyle birlikte yeni kümeslerin faaliyete geçmesiyle birlikte aylık yumurta üretiminin kent genelinde 4 milyona çıkarılması hedefleniyor." diye konuştu.

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