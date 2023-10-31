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Ordu’da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

31.10.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu, 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ordu’da KYK yurdunda asansör halatları koptu, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Olay, Efkaf Mahallesi’nde bulunan ve kız/erkek üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kız öğrenciler 5’inci katta asansöre bindi. Aşağı hareket eden asansör 4’üncü katta kendiliğinden durdu. Öğrenciler, arkadaşlarının yardımıyla asansörden çıkartıldı. Kısa bir süre sonra ise asansör zemin kata çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, asansörden çıkan öğrencileri tedbir amaçlı ilçedeki çeşitli hastanelere götürerek tedavi altına aldı.

Fatsa Kaymakamı Avni Kula yurda gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

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