YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı

Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı

ORDU HABERLERİ  | 05.11.2020 10:40 | Son Güncelleme

Ordu'da mandırada sahte içki üreten 3 kişi yakalandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, bir mandırada sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesi'nde H.S'ye ait mandırada üretilen sahte içkilerin boş şişelere doldurularak başka bir iş yerinde satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Mandıradaki aramada, 6 litre alkol/anason kokulu olduğu değerlendirilen sıvı, 2 boş bidon, 6 cam şişe, 7 pet şişe, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bunlara ait fişekler ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince mandıra sahibi H.S. ile E.S. ve K.A. gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Otomobilinin içinde silahla öldürüldü
Otomobilinin içinde silahla öldürüldü
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
Van milletvekillerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyaret
Van milletvekillerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’na ziyaret

Ordu Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:57
Öğle
12:17
İkindi
15:01
Akşam
17:27
Yatsı
18:48

Ordu Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Çakır Eczanesi
Altinordu
Demir Eczanesi
Altinordu
Yenimahalle Eczanesi
Altinordu
Merkez Eczanesi (08.00'Den 08.00 Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Ulvi Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Güvenay Eczanesi
Unye
Safa Eczanesi
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Fatsa’da fidanlar toprakla buluştu
Fatsa’da fidanlar toprakla buluştu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
"kalp Hastaları Da Oruç Tutabilir"
"kalp Hastaları Da Oruç Tutabilir"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.