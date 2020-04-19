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Ordu’da maske dağıtılacak

ORDU HABERLERİ  | 19.04.2020 19:31 | Son Güncelleme

Ordu’da 126 bin ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirilecek.Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşların maskeye ulaşımının daha kolay hale getirildiğini ifade etti.

Ordu’da maske dağıtılacak

Ordu’da 126 bin ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirilecek.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, vatandaşların maskeye ulaşımının daha kolay hale getirildiğini ifade etti. Vali Seddar Yavuz, “Korona virüs tedbirleri kapsamında, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilimize tahsis edilen 126 bin adet maskenin, ilk başta açık semt pazarlarına girişlerde, toplu taşıma araçlarına biniş yerlerinde ve yol kontrol noktalarında dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 20 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren 10’dan fazla personel çalıştıran işyerlerimize günlük 40 bin adet maske dağıtımı yapacağız” dedi.
Haftada yaklaşık 300 bine yakın maskeyi çalışanlara ve vatandaşlara dağıtmış olacaklarını belirtin Vali Yavuz, “Diğer taraftan, sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle PTT posta dağıtıcıları tarafından bedelsiz olarak vatandaşlarımıza konutlarında bedelsiz maske teslimine yarından itibaren başlanacaktır. Kamu kurumlarımızda çalışan personellerin ve kuruma hizmet almaya gelen vatandaşlarımızın maske ihtiyaçları da karşılanmaktadır. 20 Nisan 2020 Pazartesi gününden itibaren koruyucu maskeye ulaşma imkanı daha geniş bir hale gelecektir” diye konuştu.
Vali Yavuz, vatandaşların maske konusunda gösterdikleri duyarlılığa teşekkür ederek, “Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımızın sorun ve ihtiyaçlarını giderebilmek için gece-gündüz demeden yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu kötü günleri hep birlikte, dayanışma ve yardımlaşma içerisinde atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Ordu’da maske dağıtılacak

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