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Ordu’da maske takmayan 28 kişiye ceza

ORDU HABERLERİ  | 04.05.2020 21:30 | Son Güncelleme

Ordu’da son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında alışveriş mekanlarında ve toplu taşıma araçlarında maske kullanmayan 28 kişiye ceza kesildi.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 27 Nisan-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 28 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan, 3 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa rahatsız etmekten, 1 şahsa yasak olan yerde sigara içmekten, 4 şahsa yasadışı bahis oynamaktan, 1 şahsa havai fişek atmaktan olmak üzere toplam 38 şahsa ceza uygulandı.Ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 2 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Ordu’da son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında alışveriş mekanlarında ve toplu taşıma araçlarında maske kullanmayan 28 kişiye ceza kesildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 27 Nisan-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 28 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan, 3 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa rahatsız etmekten, 1 şahsa yasak olan yerde sigara içmekten, 4 şahsa yasadışı bahis oynamaktan, 1 şahsa havai fişek atmaktan olmak üzere toplam 38 şahsa ceza uygulandı.
Ayrıca, değişik suçlardan aranması olan 2 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

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