Ordu'da mavi sulara törenle uğurlanan balıkçılar palamuttan umutlu

Denizlerde av yasağının bu gece yarısı sona ermesi dolayısıyla Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçılar için tören gerçekleştirildi.

Ordu Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yalıköy Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törene balıkçılar aileleriyle geldi.

Burada konuşan Vali Tuncay Sonel, bu gece yarısından sonra ülke genelinde balık avlanma yasağının kalkacağını belirterek, "Bu sezonun hem Ordulu balıkçılarımıza hem de ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ekmeğini denizden kazanan tüm balıkçılara bereketli bir sezon dileyen Vali Sonel, "İlimiz Ordu bu sene hem balda bereketli bir sezon, hem de fındıkta verimli bir sene geçiriyor. Maşallah bahçelerimiz dolu dolu. Temennimiz ve Rabbimizden duamız inşallah balıkta da böyle bereketli bir sezon geçiririz. Allah tüm balıkçı kardeşlerimizin nasibini açık eylesin." diye konuştu.

Ordu'da yaklaşık 7 bin kişinin balıkçılık sektöründe olduğunu aktaran Vali Sonel, "Bu sayede hem iş sağlanıyor, hem de aş sağlanıyor. Bunun yanında balıkçılıkta ihracat da sağlanıyor. Bu sayede ülkemiz döviz de kazanıyor. Ordu'da sadece balıkçılıktan 700 milyon lira bir gelir var. Biz bu gelirin inşallah daha da artmasını temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.

- Balıkçılar palamuttan umutlu

Yalıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Mollaoğlu ise, bu sezon özellikle palamuttan yana umutlu olduklarını belirterek, "Geçen sezon çok az palamut oldu. Bu sezon son 30-40 yılın en bol palamut sezonunu bekliyoruz." dedi.

Palamut bolluğunun yılbaşına kadar devam edeceğini tahmin ettiklerini dile getiren Mollaoğlu, vatandaşların ucuza palamut yiyebileceğinin altını çizdi.

Vatandaşlara balık tüketmelerini de öneren Mollaoğlu, balığın sağlık için pek çok faydalarının olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından balıkçılar denize açılırken, bu sırada kıyıda bekleyen bazı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile ilçe protokolü katıldı.

