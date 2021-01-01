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Ordu’da ‘mesleki yeterlilik belgesi’ sınavları başladı

ORDU HABERLERİ  | 01.01.2021 15:59 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan OREN A.Ş.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan OREN A.Ş. ile Lonca Belgelendirme A.Ş. arasında yapılan protokol kapsamında, ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi sınavları başladı.
İşsizlik fonundan karşılanan teşvikle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde yer alan meslek gruplarındaki personellerine ücretsiz olarak mesleki yeterlilik belgesi sınavları yapılıyor. Toplamda, 162 kişinin katılım sağlayacağı kurslarda, sınavlarla birlikte çalışanlara mesleki yeterlilik belgeleri verilerek, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin daha da güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Böylece birimlerin mesleğin gerektirdiği niteliklerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve becerileri tescillenmiş iş gücüne sahip olması da sağlanıyor.
Belgelendirme Kuruluşları Dernek Başkanı ve Lonca Belgelendirme A.Ş. Genel Müdürü Cengizhan Kutlu yaptığı açıklamada bu belgelerin zorunlu olduğuna dikkat çekerek, “Bu belgeler bir nevi mesleklerin ehliyeti gibidir. Bir meslekle uğraşan kişilerin bu belgeleri olmadan çalıştırılması yasaktır. Olası bir iş kazasında kişinin sürücü belgesiz araç kullanması gibi cezai işleme tabi tutuluyor. Bizler 143 meslekte sınav yapabiliyoruz. İnşaat işçisi, betonarme işçisi, kaynakçı gibi birçok alanda bu sınavları gerçekleştiriyoruz. Çalışma Bakanlığımızın yapmış olduğu istatistiklere göre yeterlilik belgesi olanlar olmayanlara göre yüzde 25 daha az iş kazasına maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle yürütülen çalışmaların önemi ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.
Öte yandan yakın zamanda Ordu ilinde yaşayan tüm meslek gruplarını bu teşvikten faydalandırıp ücretsiz olarak uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi ile belgelendirileceği açıklandı. Bunun için hazırlıkların devam ettiğini belirten yetkililer, önümüzdeki süreçte konu hakkında kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

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