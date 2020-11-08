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Ordu’da mezarlıklarda sonbahar temizliği

ORDU HABERLERİ  | 08.11.2020 15:40 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede bulunan mezarlıklarda kış öncesi temizlik çalışmaları sürüyor.Mezarlık olarak tescil edilmeyen tarla, fındık bahçesi, harman, orman gibi yerlere defin işleminin yasak olduğu Ordu’da mahallelerin mezarlık ihtiyacıyla ilgili çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni mezarlık alanlarından Hatipli şehir mezarlığında çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Ordu’da mezarlıklarda sonbahar temizliği

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede bulunan mezarlıklarda kış öncesi temizlik çalışmaları sürüyor.
Mezarlık olarak tescil edilmeyen tarla, fındık bahçesi, harman, orman gibi yerlere defin işleminin yasak olduğu Ordu’da mahallelerin mezarlık ihtiyacıyla ilgili çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni mezarlık alanlarından Hatipli şehir mezarlığında çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Türkiye ortalamasının üzerinde mezarlık sayısıyla vatandaşa hizmet veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan mezarlıklarda belli aralıklarla bakım ve onarım çalışması yaparak halkın manevi değerlerine sahip çıkıyor. Mezarlık vasfı taşıyan arazilerde de kirli görüntüyü ortadan kaldırmak için çalışma yürüten ekipler bu kapsamda Altınordu ilçesindeki Hatipli şehir mezarlığında çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında taş duvar, panel çit, parke yol, bordür ile 2 giriş-çıkış kapısı ve mezarlığın adının yazılı olduğu kemer çalışması tamamlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü bu çalışmalarla dinimizce saygı gerektiren mezarlıkları düzenli hâle getirerek meydana gelebilecek tahribatı önlemeyi amaçlıyor.
Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çevre düzenleme ve bakım çalışmaları 19 ilçede belirli periyotlarda yapılıyor.

Ordu’da mezarlıklarda sonbahar temizliği

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Altinordu
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Fatsa
Melike Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Akgül Eczanesi
Unye
Çakıroğlu Eczanesi
Unye
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