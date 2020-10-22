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Ordu’da mobil konkasör

ORDU HABERLERİ  | 22.10.2020 13:29 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi, asfalt plenti ve mobil konkasörün ardından hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf sağlayacak seyyar mıcır yıkama makinesini envanterine kazandırdı.Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve konforlu seyahatlerini yapmaları için yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, asfalt plenti ve mobil konkasörün ardından hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf sağlayacak seyyar mıcır yıkama makinesini envanterine kazandırdı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve konforlu seyahatlerini yapmaları için yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında yol yapımında kullanılan hizmet kalitesini arttırdı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, asfalt kaplama sırasında dikkat edilecek en önemli kriterlerden birinin yıkanmış mıcır kullanımı olduğu belirterek, özellikle ilçe yollarında sürdürülen çalışmalar sırasında mevcut konkasör şantiyesinden yıkanmış mıcır çekildiği, bunun da zaman ve maddi açıdan Belediyeye ek yük getirdiğini ifade etti.
Türkiye’nin en uzun kırsal yol ağına sahip olduklarını dile getiren Başkan Güler, “Toplam 26 bin 378 kilometre ilçe belediyelerimizle birlikte kırsal yol ağımız var. Bu yol ağlarındaki çalışmalarımızda en önemli gider kalemlerinden birisi de nakliye masrafları olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu araçla yol yapılan bölgeden temin edilecek mıcırı aynı yerde yıkayarak kullanılacağız. Böylece merkezdeki mıcır taşınmasının önüne geçilerek zamandan ve maliyetten kazançlı çıkacağız” diye konuştu.

Araç ve makine parkı her geçen gün büyüyor
Ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Güler, “Daha az maliyetle, daha hızlı yol alabilmek için araç ve makine parkımızı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda bölgenin en büyük ve en kaliteli asfalt plentlerinden birini belediye envanterine kazandırdık. Yol yapımında malzeme ihtiyacımızı gidermek için bir taş ocağı satın aldık. Mobil konkasörü devreye sokup her yerde malzeme çıkartabilen bir yapıya kavuştuk. Şimdi ise hem zamandan hem de ekonomik olarak tasarruf sağlayacağımız mobil mıcır yıkama makinesi alıp hizmete soktuk. Ordumuza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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