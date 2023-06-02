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Ordu’da motosiklet sürücülerine 1 saatlik denetimde 10 bin 449 lira ceza

02.06.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan 1 saatlik denetimde 10 bin 449 lira ceza yazıldı.

Ünye ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ünye Cumhuriyet Meydanı Devlet Sahil Yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücülerini denetledi. Yapılan denetimlerde sürücülere ehliyet, ruhsat, sigorta, kask, yaya kaldırımında motor kullanma gibi denetimler yapılırken; kask takmayan, bisiklet yolunda giden motosiklet sürücülerine ve bir ehliyetsiz sürücüye toplamda 10 bin 449 lira para cezası uygulandı.
Yapılan uygulamaların şehrin birçok noktasında anlık olarak devam edeceği bildirilirken, ekipler ise kurallara uyulması yönünde sürücülere çağrıda bulundu.

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