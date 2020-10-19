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Ordu’da Muhtarlar Günü etkinlikleri

ORDU HABERLERİ  | 19.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

Ordu Altınordu Muhtarlar Derneği ve Altınordu Muhtarlar Derneği temsilcileri, 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri sonrası Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’i ziyaret etti.19 Ekim Muhtarlar Günü korona virüsü tedbirleri kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ordu Altınordu Muhtarlar Derneği ve Altınordu Muhtarlar Derneği temsilcileri, 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri sonrası Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’i ziyaret etti.
19 Ekim Muhtarlar Günü korona virüsü tedbirleri kapsamında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Altınordu Kaymakamlığı ve Altınordu Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen etkinliklerde ilk tören Atatürk Anıtı’nda düzenlendi. Muhtarlar Derneği adına Atatürk Anıtı’na sunulan çelengin ardından, saygı duruşu yapıldı ve akabinde İstiklal Marşı okundu.
Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören Altınordu Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Kumbaşı Mahalle Muhtarı Nevin Gül tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşma ile sona ererken muhtarlara ise Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketi dağıtıldı.
19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Ordu Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Subaşı Mahalle Muhtarı Merve Nuray Karakaya ve Altınordu Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Kumbaşı Mahalle Muhtarı Nevin Gül ile mahalle muhtarları, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Tören, muhtarlara çiçek takdim etti.

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Altinordu
Tuna Eczanesi
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Altinordu
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Fatsa
Uzunkök Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Ahsen Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
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Unye
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