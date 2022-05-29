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Ordu'da "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi

29.05.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Ordu'da gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'si adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Müsilaj Operasyonu" kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 8 zanlı ise Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 Mayıs'ta, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatılmış, 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyon kapsamında Ordu'da 9 kişi gözaltına alınmış, emniyet ekipleri tarafından aranan 1 zanlı ise daha sonra yakalanmıştı.

Aynı operasyon kapsamında dosyada ismi bulunan bir şüphelinin ise cezaevinde olduğu ve ifadesinin alındığı belirtilmişti.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 24 adet bıçak ile balta ve 4 adet tabanca ele geçirilmişti.

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