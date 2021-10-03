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Ordu'da off-road heyecanı yaşandı

03.10.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da off-road heyecanı yaşandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği Karadeniz Off-Road Kupası 2. ayak yarışları, Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapıldı.

Fatsa Offroad Spor Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 15 ilden 25 araç katıldı.

S2, S3 ve S4 klasmanlarından 4 tur şeklinde oluşan yarışmada katılımcılar, en iyi sürede parkuru tamamlamak için mücadele verdi.

Zorlu parkurlarda bazı araçlar arıza yaparak yarışı tamamlayamazken, bazılarının çarpıştığı gözlendi.

Yarışmada, S2 kategorisinde Naim Felek, S3 kategorisinde Cafer Ertan, S4 kategorisinde ise Ahmet Köse birinci oldu.

Fatsa Offroad Spor Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan, AA muhabirine, yarışmanın kıyasıya mücadeleye sahne olduğunu söyledi.

Yarışmayı yaklaşık 20 bin kişinin izlediğini ifade eden Erdoğan, kendilerini yalnız bırakmayan izleyicilere ve maddi manevi destek olan herkese teşekkür etti.

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