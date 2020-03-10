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Ordu’da orman yangını

ORDU HABERLERİ  | 10.03.2020 23:29 | Son Güncelleme

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde çıkan ve yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınına müdahale sürüyor.İlçeye bağlı Topçam Mahallesi Güzelce mevkinde, yapılan ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hattını taşıyan tellerin kopması sonucu yangın çıktı.

Ordu’da orman yangını

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde çıkan ve yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınına müdahale sürüyor.
İlçeye bağlı Topçam Mahallesi Güzelce mevkinde, yapılan ilk belirlemelere göre yüksek gerilim hattını taşıyan tellerin kopması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için olay yerine Ordu Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri intikal etti. Yaklaşık 100 hektarlık alanın hasar gördüğü, 100 personel ve 10 aracın çalışmalarını sürdürdüğü bölgede yangının, yakın mahallelere sıçramaması adına ekipler müdahalelerini devam ettiriyor.

Ordu’da orman yangını

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