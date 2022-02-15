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Ordu'da otomobil ile kamyon çarpıştı 2 kişi öldü

15.02.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da otomobil ile kamyon çarpıştı 2 kişi öldü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsmail Tekkol yönetimindeki 34 HJ 7041 plakalı otomobil, Pelitdibi Mahallesi'nde Soner Gürel'in kullandığı 52 KM 477 plakalı kamyon ile çarpıştı.

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü İsmail Tekkol ile Cemal ve Ayşe Altıparmak, Pembe Tekkol, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarılabildi.

Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Tekkol ve Cemal Altıparmak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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