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Ordu'da otomobilin çarptığı karı koca yaralandı

19.02.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da otomobilin çarptığı karı koca yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı çift yaralandı.

Kaledere Mahallesi Atatürk Parkı mevkisinde Cem D'nin kullandığı 55 KL 818 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mavi ve Akın Kuruderi çiftine çarptı.

Yaralanan karı koca, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.​​​​​​​

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trafik kazası Ordu Ünye

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