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Ordu'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

08.10.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 34 BHR 200 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Öner Nefes'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Nefes, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü E.Ö. ise gözaltına alındı.

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trafik kazası Ordu fatsa ilçesi

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