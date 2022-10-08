Ordu'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 34 BHR 200 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Öner Nefes'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Nefes, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Araç sürücüsü E.Ö. ise gözaltına alındı.



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