YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

ORDU HABERLERİ  | 08.03.2020 00:26 | Son Güncelleme

Ordu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan yaya yaşamını yitirdi.

S.Ç. idaresindeki 52 EJ 915 plakalı otomobil, Demas Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup İlişe'ye (25) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan genç için çevredekiler sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Sağlık ekipleri, İlişe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yakup İlişe'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü S.Ç. ise gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybettiİranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Fatsa Ordu Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçından notlar

Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor maçından notlar

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

Yılmaz Yaman, Zabıta Müdürü oldu

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Varto’da AK Parti ilçe başkanlığı seçimi için üç aday yarıştı

Varto’da AK Parti ilçe başkanlığı seçimi için üç aday yarıştı

Batman'da husumetli aileleri barıştırmaya giden ve çıkan kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Batman'da husumetli aileleri barıştırmaya giden ve çıkan kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Ordu Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
12:44
İkindi
15:58
Akşam
18:34
Yatsı
19:53

Ordu Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Subaşı Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Tuba Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Zaimoğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Arda Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Ergül Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Kayahan Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Yeni Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elektrik prizi yangına neden oldu

Elektrik prizi yangına neden oldu

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Sultan Abdülhamit Han’ın kardan büstünü yaptılar

Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

Otogarda uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Altınordu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.