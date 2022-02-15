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Ordu'da otomobilin köpeğe çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

15.02.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da otomobilin köpeğe çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin köpeğe çarparak kaçtığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Ordu Gençlik Merkezi bahçesinde 8 Şubat'ta meydana gelen kazada, antrenör Emre Yılmaz'ın gezdirdiği köpeğe İ.K.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Köpeğin yaralandığı kazada, antrenör Yılmaz yara alamadan kurtuldu.

Köpeğe çarptıktan sonra bölgeden uzaklaşan araç sürücüsü, güvenlik güçlerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan İ.K.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Öte yandan, Ordu Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından bir süre önce sahiplenilerek "Kaptan" adı verilen köpeğin, veteriner kliniğinde tedavisi sürüyor.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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