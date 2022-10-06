Ordu'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Burunucu Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu'nda, Furkan Kaymak (20) idaresindeki 52 ADE 893 plakalı otomobil, tali yoldan anayola çıkmaya çalışan İlhan Taşçı'nın (30) kullandığı 34 DHS 681 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Taşçı'nın kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek kaldırımda durdu.

Kazada yaralanan sürücüler Kaymak ve Taşçı, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın ardından Ünye Devlet Sahil Yolu'ndaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz