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Ordu'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

06.10.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Burunucu Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu'nda, Furkan Kaymak (20) idaresindeki 52 ADE 893 plakalı otomobil, tali yoldan anayola çıkmaya çalışan İlhan Taşçı'nın (30) kullandığı 34 DHS 681 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Taşçı'nın kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek kaldırımda durdu.

Kazada yaralanan sürücüler Kaymak ve Taşçı, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın ardından Ünye Devlet Sahil Yolu'ndaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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trafik kazası Ordu Ünye

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